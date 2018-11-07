2018-11-07T09:38:59+03:00
Происшествия

В Марий Эл микроавтобус перевернулся в кювете из-за лопнувшего колеса

В аварии пострадали три человека
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября в 3.20 в Мари-Турекском районе республики. На 58 километре автодороги «Елеево-Мари-Турек-Лопово», по предварительным данным, из-за лопнувшего заднего колеса водитель Mersedes Sprinter не справилась с управлением. В результате этого микроавтобус съехал с дороги, опрокинулся и наехал на дерево.

- В результате аварии серьезные травмы поучили водитель и двое пассажиров микроавтобуса, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл. - Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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