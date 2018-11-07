2018-11-07T08:44:44+03:00
Происшествия

В Марий Эл на встречке столкнулись "четырнадцатая" и УАЗ

В больницу отправили двух пострадавших
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в понедельник, 5 ноября, в Горномарийском районе республики. На 19 километре автодороги "Картуково – Микряково – Васильсурск" 31-летний водитель "четырнадцатой", по предварительным данным, выехал на встречку и врезался в УАЗ-3152. Отечественным внедорожником управлял 41-летний мужчина. - В результате столкновения медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим в этой аварии, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД Марий Эл. - Водитель автомашины ВАЗ-2114 находится в реанимации в тяжелом состоянии, пассажир автомашины УАЗ-3152 отправлен в больницу.

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