В Марий Эл иномарка сбила насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-07T08:16:41+03:00

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Наезд на пешехода произошел днем 5 ноября, в понедельник, на 2 километре автодорои Кузнецово-Юшково в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки "Форд" не выбрал безопасную скорость и сбил 21-летнего мужчину, стоявшего возле автомашины ВАЗ-2115. Сразу после этого иномарка врезалась в этот припаркованный автомобиль.

- Пострадавшего пешехода доставили в больницу, но там, не смиотря на усилия врачей, молодой человек от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД Марий Эл.