За Кубок России казанское "Динамо" будет бороться с московским "Динамо", "Енисеем" и "Локомотивом"
Стали известны все участники финала четырех кубка России по волейболу среди женских команд. Так, дебютант элитного дивизиона, калининградский "Локомотив", получил путевку в решающий раунд, как команда-хозяйка финала. Другие участники определялись в полуфинальных турнирах.
Казанское "Динамо" попало в одну группу с челябинским "Метаром", подмосковным "Заречьем" и "Приморочкой из Владивостока. Одержав три победы в трех матчах, подопечные Ришата Гилязутдинова шагнули в решающий раунд.
Кроме "Локомотива" и казанского "Динамо" путевки в финал четырех завоевали московское "Динамо" и "Енисей" из Красноярска.
- У нас задачи, безусловно, всегда максимальные! Мы будем бороться именно за "золото", а иначе зачем ещё мы занимаемся волейболом, - поделился планами наставник "Динамо" Ришат Гилязутдинов.
Напомним, что мужской волейбольный клуб из Казани, "Зенит", также сыграет в финале четырех кубка России.