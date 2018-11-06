За Кубок России казанское "Динамо" будет бороться с московским "Динамо", "Енисеем" и "Локомотивом"

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-06T17:20:42+03:00

Задача у клуба из Татарстана - победа в турнире

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Стали известны все участники финала четырех кубка России по волейболу среди женских команд. Так, дебютант элитного дивизиона, калининградский "Локомотив", получил путевку в решающий раунд, как команда-хозяйка финала. Другие участники определялись в полуфинальных турнирах.

Казанское "Динамо" попало в одну группу с челябинским "Метаром", подмосковным "Заречьем" и "Приморочкой из Владивостока. Одержав три победы в трех матчах, подопечные Ришата Гилязутдинова шагнули в решающий раунд.

Кроме "Локомотива" и казанского "Динамо" путевки в финал четырех завоевали московское "Динамо" и "Енисей" из Красноярска.

- У нас задачи, безусловно, всегда максимальные! Мы будем бороться именно за "золото", а иначе зачем ещё мы занимаемся волейболом, - поделился планами наставник "Динамо" Ришат Гилязутдинов.

Напомним, что мужской волейбольный клуб из Казани, "Зенит", также сыграет в финале четырех кубка России.