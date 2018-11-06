2018-11-06T16:50:03+03:00
Общество

В Чебоксарах приставам пришлось арестовать корм для животных

У должника есть 10 суток, чтобы оплатить долг в 1,5 миллиона рублей
Лика ИСАЕВА
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Приставы арестовали товары для животныхПриставы арестовали товары для животныхФото: Из материалов пресс-службы
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Судебные приставы Московского района Чебоксар пытались взыскать с жителя столицы республики несколько долгов на общую сумму 1,5 миллионов рублей. Мужчина самостоятельно оплачивать долг не стремился, не смотря на то, что его занесли в "черный список" невыездных россиян и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.

Приставы выяснили, что мужчина торгует кормами для животных, и другими товарами для них. Они навестили зоомагазин, где находилось имущество должника, и наложили арест на корма для домашних животных и сопутствующие товары.

Сейчас все арестованное имущество изъято и доставлено в УФССП Чувашии.

- Должнику предоставлено 10 дней для погашения задолженности в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Имущество будет направлено на принудительную реализацию, если должник не исполнит свои обязательства по оплате долга в установленный законодательством срок.

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