2018-11-06T21:36:22+03:00
Происшествия

Пассажирка поезда "Ижевск-Москва" выпала из вагона в Чувашии и погибла

Она была в тамбуре, когда поезд тронулся
Лика ИСАЕВА
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Женщина выпала из поезда и погиблаЖенщина выпала из поезда и погиблаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагический случай произошел 5 ноября в поезде "Ижевск-Москва" в районе железнодоожной станции Канаш в Чувашии. Во время стоянки в поезде отцепляли несколько вагонов, которые должны были следовать до Нижнего Новгорода. По какой-то причине проводники поезда не проверили, закрыт ли тамбур вагона, ставшего последним. В результате, именно там и произошел несчастный случай.

Когда поезд тронулся дальше по маршруту, две женщины решили выйти покурить в тамбур. Та, которая шла впереди, упала с поезда на полном ходу. Пассажирка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

- По данному факту возбуждено уоловное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлекшее смерть человека", - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.

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