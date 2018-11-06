За удар сожительницы штакетником по лицу татарстанец отделался обязательными работами
Ему придется отработать 200 часов
Мужчина признал свою вину.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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35-летнего жителя Спасского района Татарстана признали виновным в избиении сожительницы. Поданым пресс-службы республиканской прокуратуры, инцидент произошел еще 5 сентября текущего года.
- Подсудимый, находясь в селе Кожаевка Спасского района, в ходе ссоры с бывшей сожительницей, ударил последнюю деревянным штакетником по лицу. Потерпевшей причинен перелом костей носа, - отметили в пресс-службе прокуратуры РТ.
Подсудимый свою вину полностью признал. В результате суд приговорил мужчину к 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.