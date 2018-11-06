2018-11-06T16:29:12+03:00
Происшествия

В Марий Эл опекунша истязала подопечную 16-летнюю девочку

Уголовное дело передано в суд
Лика ИСАЕВА
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Опекунша избивала девочку.Опекунша избивала девочку.Фото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело в отношении 47-летней жительницы республики, обвиняемой в "Истязании несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного", передано в суд.

Как полагает следствие, с 2008 года женщина, осуществляла опекунство над девочкой-сиротой. Тогда ребенку было шесть лет, но когда воспитанница подросла, опекунша начала истязать девочку. Например, с сентября 2017 по май 2018 года она, якобы в воспитательных целях, не раз болезненно лупила ребенка.

Однажды она нанесла девочке семь ударов металлической хлопушкой по телу. Когда девочка рассказала про это в школе, обвиняемая нахлестала ей по щекам. И так еще несколько раз, а однажды ударила головой об дверь, свалила на пол и пнул в живот несколько раз.

- 18 мая 2018 года договор о приемной семье расторгнут, девочка передана другому опекуну, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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