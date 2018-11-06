2018-11-06T15:42:15+03:00
Спорт

Защитник "Рубина" вызван в молодежную сборную Хорватии

Филип Уремович сможет сыграть со сверстниками из Франции
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Еще один игрок казанского "Рубина" получил вызов в сборную своей страны. Так, защитник Филип Уремович отправится в расположение молодежной сборной Хорватии, которой предстоит товарищеский матч против сверстников из Франции. Игра намечена на 15 ноября.

Напомним. что Уремович перешел в "Рубин" минувшим летом из словенской "Олимпии". В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей в чемпионате и кубке страны и 1 забитый мяч. Он отличился в матче против тульского "Арсенала", который завершился вничью 2:2.

К слову, Уремович постепенно становится стержневым игроком для молодежной сборной Хорватии. В октябре он помог команде выиграть у Греции и Сан-Марино ( в последнем матче даже забил гол) и пробиться на чемпионат Европы U-21.

Ранее вызов в сборную России получили сразу четыре игрока "Рубина" - Федор Кудряшов, Егор Сорокин, Дмитрий Полоз и Руслан Камболов.

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