2018-11-06T14:51:19+03:00
Происшествия

Привет из 90-х: В Чувашии мошенники обложили предпринимателей "данью" и угрожали физической расправой

Расследование уголовного дела длилось год
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: МВД Чувашии.Фото: МВД Чувашии.
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Предприниматели из Чувашии в 2016 году будто вернулись в 90-е года. В республике появилась преступная группа, которая требовала у бизнесменов деньги, угрожая им физической расправой и уничтожения имущества.

По версии следствия, организатором группы стал 38-летний житель Алатыря. Постепенно он начал собирать вокруг себя единомышленников. Местных бизнесменов они действительно держали в страхе. Предприниматели платили "дань".

Впрочем, просуществовала группа вымогателей недолго. В августе 2017 года в результате совместной спецоперации полиции и бойцов СОБРа удалось задержать 10 участников группы.

Расследование уголовного дела длилось больше года. Все это время самые активные участники группы, включая самого организатора, находились под стражей. В отношении остальных была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Потерпевшими по делу проходили 10 человек. Общая сумма ущерба насчитывала 260 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу.

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