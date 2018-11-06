Привет из 90-х: В Чувашии мошенники обложили предпринимателей "данью" и угрожали физической расправой
Предприниматели из Чувашии в 2016 году будто вернулись в 90-е года. В республике появилась преступная группа, которая требовала у бизнесменов деньги, угрожая им физической расправой и уничтожения имущества.
По версии следствия, организатором группы стал 38-летний житель Алатыря. Постепенно он начал собирать вокруг себя единомышленников. Местных бизнесменов они действительно держали в страхе. Предприниматели платили "дань".
Впрочем, просуществовала группа вымогателей недолго. В августе 2017 года в результате совместной спецоперации полиции и бойцов СОБРа удалось задержать 10 участников группы.
Расследование уголовного дела длилось больше года. Все это время самые активные участники группы, включая самого организатора, находились под стражей. В отношении остальных была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Потерпевшими по делу проходили 10 человек. Общая сумма ущерба насчитывала 260 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу.