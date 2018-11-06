2018-11-06T14:33:54+03:00
Происшествия

Двое пенсионеров пострадали в пожаре в Татарстане

ЧП произошло накануне в Высокогорском районе
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Площадь пожара составила более 80 квадратных метров.Площадь пожара составила более 80 квадратных метров.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшие сутки в Татарстане не обошлись без пожаров. Так, примерно в 7:34 стало известно о возгорании в жилом доме, расположенном на улице Тукая в населенном пункте Ибря, что в Высокогорском районе.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. К этому времени крыша строения полыхала открытым пламенем. Часть кровли обрушилась. При этом, риска, что огонь перекинется на другие здания не было.

Отметим, что проживавшие в доме пенсионеры, 61-летний мужчина и 63-летняя женщина смогли самостоятельно покинуть дом, но они получили серьезные ожоги лица, тела и рук. Их госпитализировали.

Общая площадь пожара составила более 80 квадратных метров.По предварительным данным, к возгоранию привело нарушение правил монтажа электрооборудования.

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