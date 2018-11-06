2018-11-06T13:50:33+03:00
Общество

Девушки из Нижнекамска стали лучшими диспетчерами Татарстана

За победу боролись 16 участниц
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Фото: мэрия Нижнекамска.Фото: мэрия Нижнекамска.
Изменить размер текста:

В Казани состоялся конкурс профессионального мастерства за звание «Лучший диспетчер подразделений федеральной противопожарной службы». За право называться лучшей в профессии боролись 16 представительниц прекрасного пола.

В этом году участницам предстояло ответить на 24 вопроса по проверке теоретических знаний по специальной, технической, медицинской подготовке и охране труда. После они приступили к практической части конкурса, где оценивались навыки по приему и обработке сообщений о ЧС, а также продемонстрировали физическую подготовку - челночный бег 10х10 метров, кросс 1000 метров, отжимание и пресс.

В результате, не было равных диспетчеру из Нижнекамска Лилии Шеболкиной. Она опередила всех соперниц и завоевала главный приз.

- Я рада, что выиграла этот конкурс и принесла победу нашему отряду, и нашему городу Нижнекамску, - поделилась Лилия.

К слову, второе место так же досталось представительнице Нижнекамска - Адели Сунгатуллиной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл опекунша истязала подопечную 16-летнюю девочку
В Татарстане женщина брызнула из газового баллончика в глаза 3-месячной девочке
Защитник "Рубина" вызван в молодежную сборную Хорватии
Аэропорт Казани могут назвать в честь Тукая, Девятаева и Туполева
Привет из 90-х: В Чувашии мошенники обложили предпринимателей "данью" и угрожали физической расправой
Двое пенсионеров пострадали в пожаре в Татарстане
В двух районах Татарстана назначили новых прокуроров
Сотрудник автомойки в Казани получил три года условно за угон 14 автомобилей
Сезар Навас сыграл 250-й матч за "Рубин", Бухаров - 100-й
На мостах в Чебоксарах ограничат скорость движение до 40 км/ч
Министр спорта РФ приедет в Казань и осмотрит спортивные объекты
Защитник "Ак Барса": тренер в перерыве серьезно поговорил и мы стали играть агрессивнее
ФСБ: В Татарстане задержали главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*