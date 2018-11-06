Девушки из Нижнекамска стали лучшими диспетчерами Татарстана

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-06T13:50:33+03:00

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В Казани состоялся конкурс профессионального мастерства за звание «Лучший диспетчер подразделений федеральной противопожарной службы». За право называться лучшей в профессии боролись 16 представительниц прекрасного пола.

В этом году участницам предстояло ответить на 24 вопроса по проверке теоретических знаний по специальной, технической, медицинской подготовке и охране труда. После они приступили к практической части конкурса, где оценивались навыки по приему и обработке сообщений о ЧС, а также продемонстрировали физическую подготовку - челночный бег 10х10 метров, кросс 1000 метров, отжимание и пресс.

В результате, не было равных диспетчеру из Нижнекамска Лилии Шеболкиной. Она опередила всех соперниц и завоевала главный приз.

- Я рада, что выиграла этот конкурс и принесла победу нашему отряду, и нашему городу Нижнекамску, - поделилась Лилия.

К слову, второе место так же досталось представительнице Нижнекамска - Адели Сунгатуллиной.