В двух районах Татарстана назначили новых прокуроров

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-06T13:26:09+03:00

Фанис Шайхаттаров будет работать в Арском районе, а Ринат Ситдиков - в Камско-Устьинском

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В прокуратурах двух районах Татарстана произошли кадровые изменения. Так, теперь уже бывший прокурор Арского района Ринат Ситдиков назначен прокурором Камско-Устьинского района. Новому коллективу его должны представить в среду, 7 ноября.

Меж тем, пост прокурора Арского района не долго остаался вакантным. Приказом Генпрокурора Российской Федерации на эту должность назначен старший советник юстиции Фанис Шайхаттаров.

Главный прокурор Татарстана Илдус Нафиков уже представил вновь назначенного руководителя коллективу районной прокуратуры и активу Арского муниципального района.