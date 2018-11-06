Сотрудник автомойки в Казани получил три года условно за угон 14 автомобилей
22-летнего уроженца Зеленодольского района признали виновным в угоне машин, а если точнее, то сразу 14 автомобилей. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, парень работал автомойщиком в одном из автосалонов столицы Татарстана.
В период с января по март 2018 года он неоднократно брал автомобили клиентов автосалона и отправлялся на них по своим делам. Предпочитал парень иномарки. Их он брал 13 раз. Однажды, впрочем, он позаимствовал и отечественный автомобиль.
- Преступления удалось раскрыть благодаря записям с камер видеонаблюдения. Свою вину подсудимый полностью признал, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В итоге суд приговорил автомойщика к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.