Сотрудник автомойки в Казани получил три года условно за угон 14 автомобилей

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-06T13:00:12+03:00

Он брал автомобили, оставленные клиентами автомойки, и ездил на них по своим делам

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22-летнего уроженца Зеленодольского района признали виновным в угоне машин, а если точнее, то сразу 14 автомобилей. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, парень работал автомойщиком в одном из автосалонов столицы Татарстана.

В период с января по март 2018 года он неоднократно брал автомобили клиентов автосалона и отправлялся на них по своим делам. Предпочитал парень иномарки. Их он брал 13 раз. Однажды, впрочем, он позаимствовал и отечественный автомобиль.

- Преступления удалось раскрыть благодаря записям с камер видеонаблюдения. Свою вину подсудимый полностью признал, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В итоге суд приговорил автомойщика к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.