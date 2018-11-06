Сезар Навас сыграл 250-й матч за "Рубин", Бухаров - 100-й

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-06T12:33:48+03:00

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Прошедший матч 13 тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и "Оренбургом" стал юбилейным сразу для двух игроков казанской команды. Сезар Навас провел свой 250 матч за "Рубин", а Александр Бухаров в 100 раз вышел на поле в футболке казанского клуба.

Навас перебрался в Казань весной 2009 года, дебютировав в матче за суперкубок с ЦСКА (1:2). В общей сложности он сыграл за "Рубин" в 194 матчах чемпионата России, 44 раза выходил на поле в матчах еврокубков, 9 раз играл за казанцев в рамках кубка страны и трижды в суперкубках. На его счету 4 гола за команду.

Бухаров дебютировал за "Рубин" в далеком 2005 году, когда вышел на поле в кубковом матче против подмосковного "Витязя". С тех пор он сыграл за казанский клуб 82 матча в чемпионате России, 8 в еврокубках и 10 в кубке России. На его счету 37 мячей за "Рубин".

Напомним, что юбилей Наваса и Бухарова был подпорчен результатом матча в Оренбурге. "Рубин" проиграл 0:1.