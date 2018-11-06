На мостах в Чебоксарах ограничат скорость движение до 40 км/ч

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-06T11:55:29+03:00

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Чебоксарским автомобилистам стоит быть внимательнее. На ряде городских участков скорость движения будет ограничена 40 км/ч. Речь идет о мостах и путепроводах. Как пояснили в пресс-службе правительства Чувашии, ограничение вводится только на зимний период.

- Данная мера реализуется в связи с особенностью мостовых инженерных сооружений: отсутствием теплого земляного слоя одежды асфальтобетонного покрытия и накоплением конденсата от испарений на железобетонном основании мостов. Так как данные сооружения расположены на открытых ветрам участках, промерзание дорожного полотна мостов происходит уже при нулевой температуре окружающей среды, - пояснили в пресс-службе правительства республики.