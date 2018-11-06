2018-11-06T11:55:29+03:00
Общество

На мостах в Чебоксарах ограничат скорость движение до 40 км/ч

Изменения вводятся на зимний период
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: правительство Чувашии.Фото: правительство Чувашии.
Изменить размер текста:

Чебоксарским автомобилистам стоит быть внимательнее. На ряде городских участков скорость движения будет ограничена 40 км/ч. Речь идет о мостах и путепроводах. Как пояснили в пресс-службе правительства Чувашии, ограничение вводится только на зимний период.

- Данная мера реализуется в связи с особенностью мостовых инженерных сооружений: отсутствием теплого земляного слоя одежды асфальтобетонного покрытия и накоплением конденсата от испарений на железобетонном основании мостов. Так как данные сооружения расположены на открытых ветрам участках, промерзание дорожного полотна мостов происходит уже при нулевой температуре окружающей среды, - пояснили в пресс-службе правительства республики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл опекунша истязала подопечную 16-летнюю девочку
В Татарстане женщина брызнула из газового баллончика в глаза 3-месячной девочке
Защитник "Рубина" вызван в молодежную сборную Хорватии
Аэропорт Казани могут назвать в честь Тукая, Девятаева и Туполева
Привет из 90-х: В Чувашии мошенники обложили предпринимателей "данью" и угрожали физической расправой
Двое пенсионеров пострадали в пожаре в Татарстане
Девушки из Нижнекамска стали лучшими диспетчерами Татарстана
В двух районах Татарстана назначили новых прокуроров
Сотрудник автомойки в Казани получил три года условно за угон 14 автомобилей
Сезар Навас сыграл 250-й матч за "Рубин", Бухаров - 100-й
Министр спорта РФ приедет в Казань и осмотрит спортивные объекты
Защитник "Ак Барса": тренер в перерыве серьезно поговорил и мы стали играть агрессивнее
ФСБ: В Татарстане задержали главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*