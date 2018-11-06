Министр спорта РФ приедет в Казань и осмотрит спортивные объекты
7 ноября в Казань с официальным визитом приедет министр спорта России Павел Колобков. Он примет участие в работе II-го отраслевого форума по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта».
Кроме того, по данным пресс-службы министерства спорта РФ, Павел Колобков встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также в планах министра спорта значатся посещение стадиона «Казань-Арена», спортивного комплекса «Санкт-Петербург» и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
- Министр встретится с игроками и тренерами профессиональной волейбольной команды "Зенит", пообщается со студентами, примет участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата России по плаванию на короткой воде, - пояснили в пресс-службе минспорта РФ.