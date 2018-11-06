2018-11-06T10:51:58+03:00
Спорт

Защитник "Ак Барса": тренер в перерыве серьезно поговорил и мы стали играть агрессивнее

Андрей Марков рассказал, что помогло казанскому клубу переломить ход матча с "Торпедо"
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Казанский "Ак Барс" провел тяжелый матч в Нижнем Новгороде. Напомним, что после двух периодов "барсы" проигрывали 1:3, но смогли сравнять счет и вырвать победу в овертайме. По словам защитника команды Андрея Маркова, помог серьезный разговор в раздевалке.

- Соперник добавил, а мы, можно сказать, смотрели, как они играют, владеют шайбой и инициативой. Не смогли сразу перестроиться. Тренер в перерыве жёстко поговорил. Стали играть агрессивнее, в наш хоккей, в который мы умеем играть. Лезли на ворота, держали шайбу, - рассказал Марков.

Отметим, что именно Марков забросил вторую шайбу "барсов", которая помогла команде вернуться в игру. Благодаря этой победе в активе казанской команды значится 37 очков и третье место в восточной конференции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл опекунша истязала подопечную 16-летнюю девочку
В Татарстане женщина брызнула из газового баллончика в глаза 3-месячной девочке
Защитник "Рубина" вызван в молодежную сборную Хорватии
Аэропорт Казани могут назвать в честь Тукая, Девятаева и Туполева
Привет из 90-х: В Чувашии мошенники обложили предпринимателей "данью" и угрожали физической расправой
Двое пенсионеров пострадали в пожаре в Татарстане
Девушки из Нижнекамска стали лучшими диспетчерами Татарстана
В двух районах Татарстана назначили новых прокуроров
Сотрудник автомойки в Казани получил три года условно за угон 14 автомобилей
Сезар Навас сыграл 250-й матч за "Рубин", Бухаров - 100-й
На мостах в Чебоксарах ограничат скорость движение до 40 км/ч
Министр спорта РФ приедет в Казань и осмотрит спортивные объекты
ФСБ: В Татарстане задержали главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*