Защитник "Ак Барса": тренер в перерыве серьезно поговорил и мы стали играть агрессивнее

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-06T10:51:58+03:00

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Казанский "Ак Барс" провел тяжелый матч в Нижнем Новгороде. Напомним, что после двух периодов "барсы" проигрывали 1:3, но смогли сравнять счет и вырвать победу в овертайме. По словам защитника команды Андрея Маркова, помог серьезный разговор в раздевалке.

- Соперник добавил, а мы, можно сказать, смотрели, как они играют, владеют шайбой и инициативой. Не смогли сразу перестроиться. Тренер в перерыве жёстко поговорил. Стали играть агрессивнее, в наш хоккей, в который мы умеем играть. Лезли на ворота, держали шайбу, - рассказал Марков.

Отметим, что именно Марков забросил вторую шайбу "барсов", которая помогла команде вернуться в игру. Благодаря этой победе в активе казанской команды значится 37 очков и третье место в восточной конференции.