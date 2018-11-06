Молодых медиков из Самары переманивают в Нижнекамск
На работу в Нижнекамск пригласили студентов 6 курса и ординаторов 2 курса из самарского университета
Основной задачей для нижнекамского медучреждения является привлечение ординаторов по специальности «скорая медицинская помощь».Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Сотрудники многопрофильной больницы Нижнекамска посетили накануне Самарский государственный медицинский университет. Визит организовали не просто так. Нижнекамские медики искали в самарском вузе новые кадры для медучреждения. В частности, по данным пресс-службы мэрии Нижнекамска, на работу в Нижнекамск пригласили студентов 6 курса и ординаторов 2 курса из самарского университета.
Основной задачей для нижнекамского медучреждения является привлечение ординаторов по специальности «скорая медицинская помощь». Именно Самара ближайший к Нижнекамску город, где готовят и обучают подобных специалистов.