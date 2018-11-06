2018-11-06T09:01:38+03:00
Общество

Рустам Минниханов: Конституция Татарстана стала примером для других регионов России

Президент РТ поздравил жителей республики с Днем конституции
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
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Сегодня в Татарстане отмечается День конституции. По этому поводу с поздравительной речью к жителям республики обратился президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Наша республика была одним из первых субъектов Российской Федерации, обновивших свои конституционно-уставные документы на изломе эпох, когда процесс перемен в экономическом строе и политической системе нашего общества только начался. Специалисты изучают Конституцию РТ, она стала примером для других регионов России. Принятие Конституции РТ стало важным этапом в современной политической истории Татарстана. Опираясь на Основной Закон республики, мы успешно развиваем современную экономику и социальную сферу, уверенно занимаем позиции одного из регионов-лидеров нашей страны. Это позволяет обеспечивать высокие стандарты жизни, включая рост доходов населения, качественные образование и медицинское обслуживание, доступность жилья и культурно-спортивных объектов, формирование комфортной среды и развитие духовности.

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