2018-11-06T08:51:56+03:00
Спорт

"Ак Барс" вырвал победу у нижегородского "Торпедо", уступая в две шайбы

Решающий гол Артем Лукоянов забил в овертайме
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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"Ак Барс" приехал в Нижний Новгород после неудачи в Нижнекамске. Меж тем, второе поражение для казанцев могло привести к потере места в тройке. При этом, и "Торпедо" было настроено решительно. В случае победу нижегородцы приблизились бы к "барсам" на расстояние 1 очка.

Матч команды начали довольно ровно. Постепенно хозяева смогли захватить инициативу. Логичным итогом стал гол в исполнении Никиты Сетдикова на 14 минуте. Впрочем, еще до первого перерыва Алексей Потапов восстановил равновесие.

Второй игровой отрезок прошел под диктовку торпедовцев. Как итог - две заброшенные шайбы за авторством Дениса Баранцева и Даниила Ильина. Вернуться в игру казанцы смогли только в третьем периоде. На 45 минуте Андрей Марков сократил разрыв до минимума, а спустя 9 минут Александр Бурмистров сравнял счет.

Все решалось в овертайме. Долгим, к слову, он не получился. Уже на 51 секунде Артем Лукоянов принес победу "Ак Барсу" - 4:3.

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