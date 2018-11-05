В Казани задержали водителя автобуса №35 по подозрению в пьянстве

СЕГОДНЯ 19:16 2018-11-05T19:16:12+03:00

Водитель автобуса отказался от прохождения медосвидетельствования. Фото: Из материалов пресс-службы

На момент задержания в салоне общественного транспорта находилось 10 пассажиров

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Внимание сотрудников ДПС полка ДПС УМВД Казани привлек автобус НЕФАЗ, водитель которого 5 нобря в 8.45 на остановке "Улица Адоратского" начал высаживать пассажиров посередине проезжей части.

У 52-летнего водителя проверили документы и услышали характерный запах спиртного. Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он категорически отказался.

На момент происшествия в салоне было 10 пассажиров.

- Водителя отстранили от управления транспортным средством, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - В отношении автотранспортного предприятия запланировано проведение дополнительной проверки. Будут выяснять, как проходил медицинское освидетельствование этот водитель.

Водителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и административный штраф в сумме 30 тысяч рублей.