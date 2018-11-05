2018-11-05T16:32:16+03:00
Происшествия

Участника международных террористических организаций из Татарстана поймали в Греции и осудили на 3 года

Он уехал в Сирию в 2014 году и некоторое время скрывался
Владимир КРУПСКИЙ
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Задержать его удалось в конце августа.Задержать его удалось в конце августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Уроженца Татарстана признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства и находившемуся в международном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана, житель республики, являясь сторонником религиозно-экстремистской идеологии, в 2014 году выехал в Сирию, где в составе международных террористических организаций принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил.

- Впоследствии, опасаясь за свою жизнь, он покинул зону вооруженного конфликта и скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, пытался легализоваться на территории Европейского союза. В январе 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в Греции. 29 августа 2018 года осуществлена экстрадиция задержанного в Россию, - отметили в пресс-службе ФСБ.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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