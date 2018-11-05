Казанский "Зенит" узнал соперников по финалу четырех Кубка России и в Лиге Чемпионов

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-05T18:26:09+03:00

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Определились команды, которые разыграют между собой Кубок России по волейболу среди мужских команд. Напомним, что победитель будет определяться в Казани 14 и 15 декабря. Казанский "Зенит" получил автоматическую путевку в решающий раунд. Три других участника определялись в полуфинальном этапе.

Результаты получились неожиданными. Если петербургский "Зенит" спокойно выиграл свою группу и пробился в финал четырех. то два других фаворита, "Белогорье" и московское "Динамо", завершили выступление в турнире, пропустив в решающую стадию кемеровский "Кузбасс" и "Факел" из Нового Уренгоя.

Стали известны и соперники "Зенита" по групповому турниру Лиги Чемпионов. В соперники татарстанскому клубу достались турецкий "Халкбанк", бельгийский "Кнак" и победитель противостояния между греческим "Паоком" и немецким "Франкфуртом".