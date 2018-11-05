"Рубин" проиграл в гостях "Оренбургу", пропустив единственный мяч с пенальти

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-05T16:03:08+03:00

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В Оренбурге завершился матч 13 тура чемпионата России по футболу между местным клубом и казанским "Рубином". Подопечные Курбана Бердыева в российской истории ни разу не проигрывали "Оренбургу". В случае победы в сегодняшнем матче казанцы могли обойти ЦСКА и "Спартак" и подняться на пятое место в турнирной таблице.

Сделать это, правда, не удалось. С первых же минут хозяева поля захватили инициативу и стали нагнетать обстановку у ворот казанцев. Игроки "Рубина", в свою очередь, много ошибались, но долгое время не позволяли оренбуржцам забить.

Решающий момент в матче произошел на 57 минуте. Афонин навесил в штрафную "Рубина" и мяч попал в руку Кудряшову. Пенальти. К точке подошел Алексей Сутормин и спокойно переправил мяч в ворота.

Пропустив. казанцы начали действовать активнее, но ничего существенного показать в атаке не смогли. Более того, на 87 минуте "Рубин" остался в меньшинстве. Герой матча со "Спартаком" Егор Сорокин грубо сыграл против Мишкича и получил красную карточку. 1:0 - победа "Оренбурга".