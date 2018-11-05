2018-11-05T15:39:23+03:00
Происшествия

В Казани такси после столкновения с "Ладой" снесло столб

Отечественная легковушка подрезала иномарку с "шашечкой"
Владимир КРУПСКИЙ
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ДТП произошло на пересечении улиц Сары Садыковой и Сайдашева.ДТП произошло на пересечении улиц Сары Садыковой и Сайдашева.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла накануне на пересечении улиц Сары Садыковой и Сайдашева. Там столкнулись "Лада" и такси марки "Ниссан". Удар был настолько серьезным, что иномарка вылетела с дороги, пробила ограждение и врезалась в фонарный столб, который не выдержал удара и рухнул.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, водитель "Лады" не заметил, что должен пропустить такси и подрезал его. В результате произошло столкновение, которое повлекло довольно серьезные последствия. Известно, что из-за падения столба без света остались несколько домов.

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