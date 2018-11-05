На прошедшей неделе в Казани "скорая помощь" 80 раз приезжала на роды

СЕГОДНЯ 15:13 2018-11-05T15:13:23+03:00

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За прошедшую неделю "скорая помощь" 7408 раз выезжала по просьбам жителей Казани. При этом, зачастую приходилось выезжать на вызов в общественные места. Подобных моментов насчитали 1196.

Чаще всего, а именно 5747 раз, "скорую" вызывали из-за различных заболеваний. Из них поводом к 179 выездам стали острые нарушения мозгового кровообращения, а к 50 – острые инфаркты миокарда. На роды медики выезжали 80 раз.

На несчастные случаи врачей вызывали 937 раз, из которых 38 звонков поступило с мест ДТП. В авариях пострадало 78 человек, в больницы доставили 40 человек, один погиб. Кроме того, 16 вызовов скорая помощь выполнила к местам пожаров, один человек пострадал.