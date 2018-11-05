2018-11-05T14:45:23+03:00
Общество

6 ноября в Татарстане ожидается мокрый снег и туман

На дорогах возможна гололедица
Владимир КРУПСКИЙ
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Температура воздуха опустится до 1 градуса мороза.Температура воздуха опустится до 1 градуса мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В День конституции Татарстана погода жителей республики не порадует. Так, 6 ноября будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7 градусов выше нуля.

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