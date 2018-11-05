На ремонт ливневок в Набережных Челнах выделили 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-05T13:26:07+03:00

Минувшим летом подобная картина в татарстанском автограде была не редкой. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Работы должны быть выполнены до конца года

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах решили улучшить работу ливневых канализаций, отремонтировав некоторые из них. Так, согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, на эти цели из городского бюджета намерены выделить 20,2 миллиона рублей.

В первую очередь планируется привести в порядок ливневки, расположенные на Центральной улице, в промзоне БСИ. Также необходимо отремонтировать ливневки под номерами 1,2,7 и 8. Отмечается, что все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Напомним, что за прошедшее лето Набережные Челны несколько раз "уходили под воду" после сильных дождей. Ливневки не справлялись. В результате затопленными оказывались целые улицы, машины и первые этажи зданий.