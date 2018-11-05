2018-11-05T13:26:07+03:00
Общество

На ремонт ливневок в Набережных Челнах выделили 20 миллионов рублей

Работы должны быть выполнены до конца года
Владимир КРУПСКИЙ
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Минувшим летом подобная картина в татарстанском автограде была не редкой.Минувшим летом подобная картина в татарстанском автограде была не редкой.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Набережных Челнах решили улучшить работу ливневых канализаций, отремонтировав некоторые из них. Так, согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, на эти цели из городского бюджета намерены выделить 20,2 миллиона рублей.

В первую очередь планируется привести в порядок ливневки, расположенные на Центральной улице, в промзоне БСИ. Также необходимо отремонтировать ливневки под номерами 1,2,7 и 8. Отмечается, что все работы должны быть завершены до конца текущего года.

Напомним, что за прошедшее лето Набережные Челны несколько раз "уходили под воду" после сильных дождей. Ливневки не справлялись. В результате затопленными оказывались целые улицы, машины и первые этажи зданий.

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