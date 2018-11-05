Четыре игрока "Рубина" вызваны в сборную России
Федор Кудряшов, Егор Сорокин, Руслан Камболов и Дмитрий Полоз могут сыграть со сборными Германии и Швеции
Фото: ФК "Рубин".
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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список игроков. которые вызваны в национальную команду на товарищеский матч со сборной Германии, который состоится в Лейпциге 15 ноября, и поединок Лиги Наций против Швеции, намеченный на 20 ноября в городе Сольна.
В заявку вошли сразу четыре игрока "Рубина". Так, сыграть с Германией и Швецией могут защитники Федор Кудряшов и Егор Сорокин, полузащитник Руслан Камболов, а также форвард Дмитрий Полоз.
Отметим, что все четверо в составе "Рубина" сегодня сыграют очередной матч чемпионата страны против "Оренбурга". Начало матча в 14:00.