Памятник Шигабутдину Марджани в Казани откроют 20 ноября

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-05T11:41:51+03:00

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Стало известно, когда же в Казани откроют памятник татарстанскому ученому Шигабутдину Марджани. Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, памятник появится около гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани 20 ноября.

Напомним, что о появлении памятника заговорили еще в сентябре. Тогда стало известно, что он появится на пересечении улиц Марджани и Султана, а на его создание и установку потратят 28,7 миллиона рублей.

Из технического задания ясно, что 7,2 миллиона из полученных средств будут потрачены на благоустройство прилегающей территории. По плану там удалят пни, обустроят газоны с автоматическим поливом, установят освещение, восстановят скамейки.

Открытие скульптуры будет приурочено к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани.