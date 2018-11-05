Памятник Шигабутдину Марджани в Казани откроют 20 ноября
Стало известно, когда же в Казани откроют памятник татарстанскому ученому Шигабутдину Марджани. Как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, памятник появится около гимназии № 2 имени Шигабутдина Марджани 20 ноября.
Напомним, что о появлении памятника заговорили еще в сентябре. Тогда стало известно, что он появится на пересечении улиц Марджани и Султана, а на его создание и установку потратят 28,7 миллиона рублей.
Из технического задания ясно, что 7,2 миллиона из полученных средств будут потрачены на благоустройство прилегающей территории. По плану там удалят пни, обустроят газоны с автоматическим поливом, установят освещение, восстановят скамейки.
Открытие скульптуры будет приурочено к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани.