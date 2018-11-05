Форбс: Татарстан оказался в группе регионов с высоким экономическим потенциалом

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-05T10:42:15+03:00

Также в группу лидеров попала и Чувашия

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В очередном номере популярного журнала "Форбс" говорится о разработанном индексе экономического потенциала для 56 регионов в европейской части России. Так, все регионы разделили на пять категорий по развитию экономического потенциала.

В группе лидеров, то есть регионов с высоким показателем, оказались Татарстан и Чувашия. Также ко второму коридору регионов c высоким потенциалом отнесли Волгоградскую, Самарскую, Ульяновскую области. Автор подчеркивает, что для этих регионов характерна высокая плотность населения, в них расположены крупные города, население имеет высокий образовательный уровень, сформирована промышленная база.

Первый коридор средневысокого и высокого потенциала начинается от Москвы и охватывает Ярославскую, Калужскую, Рязанскую и Липецкую области, на пользу которым идет близость к крупным центрам населения и высокие показатели урбанизации.

Третий коридор расположен на Южном Урале, в него вошли Свердловская и Челябинская области — регионы с высокой степенью урбанизации.