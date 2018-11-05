25 очков Макколума помогли УНИКСу выиграть дома у латвийского ВЭФа

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-05T08:52:23+03:00

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В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке принимал ВЭФ из Латвии. Клуб из Татарстана по-прежнему на мог рассчитывать на Мелвина Эджима, но и без него казанцы выглядели вполне неплохо.

Если в первой четверти гости еще пытались навязать борьбу УНИКСу и даже вели в счете 18:16, то во второй десятиминутке хозяева паркета были на голову сильнее, выиграв данный отрезок с перевесом в 19 очков. 46:29 - перед большим перерывом.

В третьей четверти казанцы еще больше оторвались в счете, окончательно похоронив интригу. После трех периодов счет был 68:40 в пользу подопечных Прифтиса. Впрочем, в заключительном игровом отрезке казанцы расслабились и позволили гостям за 10 минут набрать почти столько же очков, сколько за предыдущие полчаса игры. Правда, на итоговый результат это повлияло не сильно. 89:74 - победа УНИКСа.

Самым результативным игроком у победителей стал Эрик Макколум, набравший 25 очков. В турнирной таблице УНИКС по-прежнему третий.