В Чебоксарах иномарка без водителя совершила ДТП
Вечером 3 ноября в столице Чувашии на улице Гагарина возле дома №51 произошло дорожно-транспортное происшествие. На глазах немногочисленных прохожих автомобиль "Фольсксваген Поло" начал движение с парковки. За релем в тот момент никого не оказалось.
Автомобиль съехал вних по склону и упал с возвышения, уткнувшись багажником в асфальт.
Иномарка получила значительне повреждения.
По предварительным данным, никто не пострадал. Пока не известно, обращался ли собственник автомобиля в Госавтоинспекцию с просьбой зафиксировать факт ДТП для получения страхового возмещения.
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