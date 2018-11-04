В Чебоксарах иномарка без водителя совершила ДТП

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-04T16:17:28+03:00

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Вечером 3 ноября в столице Чувашии на улице Гагарина возле дома №51 произошло дорожно-транспортное происшествие. На глазах немногочисленных прохожих автомобиль "Фольсксваген Поло" начал движение с парковки. За релем в тот момент никого не оказалось.

Автомобиль съехал вних по склону и упал с возвышения, уткнувшись багажником в асфальт.

Иномарка получила значительне повреждения.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пока не известно, обращался ли собственник автомобиля в Госавтоинспекцию с просьбой зафиксировать факт ДТП для получения страхового возмещения.