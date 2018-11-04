В Татарстане во время аварии погиб непристегнутый водитель
В Заинске на улице Тавлина в субботу, 3 ноября, в 17.30 произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 55-летний водитель корейской иномарки "КИА Рио" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный забор на пути, вылетев с дороги на обочину.
В результате аварии водитель получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Его мог бы спасти ремень безопасности, но мужчина им пренебрег, сообщают в МВД Татарстана.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб Заинска.
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