В Татарстане во время аварии погиб непристегнутый водитель

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-04T15:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заинске на улице Тавлина в субботу, 3 ноября, в 17.30 произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 55-летний водитель корейской иномарки "КИА Рио" превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный забор на пути, вылетев с дороги на обочину.

В результате аварии водитель получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Его мог бы спасти ремень безопасности, но мужчина им пренебрег, сообщают в МВД Татарстана.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб Заинска.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»