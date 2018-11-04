2018-11-04T14:28:39+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водитель "взлетел" с автомобилем возле АЗС

Мужчина получил травмы во время этого рискованного трюка
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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ДТП произошло вечеом 2 ноября в столице Чувашии на 31-й автодороге (дублер улицы Цивильская). Как сообщили в ГИБДД МВД республики, водитель ВАЗ2110 на высокой скорости не справился с управлением, вылетел с дороги, после чего машина несколько раз перевернулась и замерла на крыше.

Когда водителя извлекли из салона сотрудники Госавтоинспекции и очевидцы, то они уловили характерный аромат алкоголя. Но водитель решил от прохождения медосвидетельствования отказаться. Не смог он и предъявить полис ОСАГО на автомобиль. На него составили сразу несколько административных протоколов. Теперь мужчине грозит лишение водительских прав.

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Полет "пьяной" "десятки" на АЗС в Чебоксарах.! другой источник

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