2018-11-04T13:22:49+03:00
Происшествия

В Татарстане нашли рыбака, вмерзшего в лед

ЧП произошло в Алексеевском районе
Лика ИСАЕВА
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Спасатели смогли вытащить тело погибшего мужчиныСпасатели смогли вытащить тело погибшего мужчиныФото: Из материалов пресс-службы
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Родственники 49-летнего жителя Алексеевского района обратились в полицию с сообщением о том, что некоторое время назад мужчина ушел на рыбалку, но домой с нее не вернулся. Телефон его тоже не отвечает.

На поиски пропавшего рыбака отправились спасатели и сотрудники полиции, родные мужчины.

3 ноября в 17.30 его тело обнаружили на реке Малый Черемшан возле деревни Гоголиха. Мужчина погиб, его тело оказалась вмерзшим в лед. Спасателями ЗПСО № 3 МЧС Татарстана погибший был извлечен и передан сотрудникам полиции для выяснения причин его смерти.

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