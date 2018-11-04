В Татарстане нашли рыбака, вмерзшего в лед

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-04T13:22:49+03:00

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Родственники 49-летнего жителя Алексеевского района обратились в полицию с сообщением о том, что некоторое время назад мужчина ушел на рыбалку, но домой с нее не вернулся. Телефон его тоже не отвечает.

На поиски пропавшего рыбака отправились спасатели и сотрудники полиции, родные мужчины.

3 ноября в 17.30 его тело обнаружили на реке Малый Черемшан возле деревни Гоголиха. Мужчина погиб, его тело оказалась вмерзшим в лед. Спасателями ЗПСО № 3 МЧС Татарстана погибший был извлечен и передан сотрудникам полиции для выяснения причин его смерти.

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