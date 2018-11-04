2018-11-04T12:08:49+03:00
Общество

В семье Павла Буре ожидается пополнение

Его супруга - набережночелнинка Алина Хасанова ожидает третьего ребенка
Лика ИСАЕВА
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Фотографии дочери и внуков опубликовала в Instagram @liliya_khasanФотографии дочери и внуков опубликовала в Instagram @liliya_khasanФото: из личного архива
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Счастливую новость в своих блогах сообщает Лилия Хасанова - мать Алины, супруги знаменитого хоккеиста Павла Буре. Женщина ждет третьего ребенка, и ее фотографии с округлившимся животиком мама публикует в своих блогах.

Напомним, знакомство 38-летнего хоккеиста и 18-летней красавицы из Набережных Челнов произошло в 2009 году в Турции, где они отдыхали на одном пляже. Спортсмен ухаживал долго, и 10 октбря 2010 года они с Алиной поженились. Выбор даты не случаен - Павел играл под 10 номером в НХЛ.

Сейчас супруги Буре воспитывают пятилтнего сына Павла и трехлетнюю дочь Палину. Ее имя получилось из сложения имен родителей.

Дата появления на свет третьего ребенка пары не сообщается.

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