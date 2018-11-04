2018-11-04T11:18:05+03:00
Общество

В Казани открылся памятник святым Петру и Февронии

На его открытии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов
Лика ИСАЕВА
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С открытия памятникаС открытия памятникаФото: Из материалов пресс-службы
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В торжественной церемонии открытия памятника святых благоверным князю Петру и княгине Февронии принял участие президент Татарстан Рустам Минниханов. На открытии присутствовали митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, мэр Казани Ильсур Метшин.

Памятник установили на улице Чистопольской.

Рустам Минниханов на церемонии открытия памятника поздравил всех с праздником – Днем народного единства, а также и с тем, что в Казани появился такой памятник.

- Мы считаем, что семья - это основа любого государства, а крепкая семья - это крепкая страна. И, конечно, мы всеми силами будем продвигать семейные ценности в современном обществе, - заявил президент Рустам Минниханов.

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