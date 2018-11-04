В Казани открылся памятник святым Петру и Февронии
В торжественной церемонии открытия памятника святых благоверным князю Петру и княгине Февронии принял участие президент Татарстан Рустам Минниханов. На открытии присутствовали митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, мэр Казани Ильсур Метшин.
Памятник установили на улице Чистопольской.
Рустам Минниханов на церемонии открытия памятника поздравил всех с праздником – Днем народного единства, а также и с тем, что в Казани появился такой памятник.
- Мы считаем, что семья - это основа любого государства, а крепкая семья - это крепкая страна. И, конечно, мы всеми силами будем продвигать семейные ценности в современном обществе, - заявил президент Рустам Минниханов.
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