2018-11-04T10:18:55+03:00
Происшествия

Появилось видео, как легковушка сбивает трех подростков в Татарстане

Двое погибли на месте, третий мальчик находится в больнице
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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В сети появилось жуткое видео наезда на компанию подросткой в в деревне Каширово Альметьевского района. Отечественная легковушка сбила трех подростков в возрасте 16-ти, 15-ти и 14-ти лет 2 ноября в 23.45 шли по проезжей части улицы Тавабилова. Их сзади на полном ходу сбила «Лада Гранта». От полученных травм на месте скончались 14-ти и 15-ти летние молодые люди. Их 16-летний товарищ оказался в реанимации больнцы Альметьевска.

Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре его задержали. Им оказался 26-летний житель Казани Айнур Ф. Он был пьян.

Момент наезда запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов в деревне.

Легковушка сбивает трех подростков в Татарстане, двое погибли.! другой источник

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