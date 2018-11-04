Появилось видео, как легковушка сбивает трех подростков в Татарстане

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-04T10:18:55+03:00

Двое погибли на месте, третий мальчик находится в больнице

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В сети появилось жуткое видео наезда на компанию подросткой в в деревне Каширово Альметьевского района. Отечественная легковушка сбила трех подростков в возрасте 16-ти, 15-ти и 14-ти лет 2 ноября в 23.45 шли по проезжей части улицы Тавабилова. Их сзади на полном ходу сбила «Лада Гранта». От полученных травм на месте скончались 14-ти и 15-ти летние молодые люди. Их 16-летний товарищ оказался в реанимации больнцы Альметьевска.

Водитель с места происшествия скрылся, но вскоре его задержали. Им оказался 26-летний житель Казани Айнур Ф. Он был пьян.

Момент наезда запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов в деревне.