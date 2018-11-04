В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Девушка, которая застряла в паутине"

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-04T09:07:16+03:00

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Новый драматический триллер Феде Альвареса уже назван мягким перезапуском и продолжением картины "Девушка с татуировкой дракона". На российские экраны он выходит 8 ноября, но казанцы смогут его увидеть уже 7 ноября.

Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников. Лисбет Саландер, девушка с татуировкой дракона, умная и безжалостная мстительница, возвращается. Только ей под силу остановить самую жуткую преступную о рганизацию, известную человечеству, ведь её глава – родная сестра Лисбет.

В главных ролях: Клэр Фой, Сверрир Гуднасон,