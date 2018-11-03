2018-11-03T17:01:54+03:00
Общество

В Казани студенты провели флешмоб в поддержку народного участкового из Татарстана

Дмитрий Гайнанов борется за звание лучшего в России [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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Накануне на станции казанского метро «Площадь Тукая» в толпе пассажиров полицейский неожиданно для всех запел песню «Наша служба и опасна, и трудна».

Это, к удивлению всех, стало стартом флешмоба в поддержку татарстанского участника всероссийского конкурса «Народный участковый-2018» Дмитрия Гайнанова. К поющему в метро полицейскому тут же присоединились артисты оркестра Культурного центра МВД Татарстана и казанские студенты.

Ребята раздавали листовки с информацией, где и как можно проголосовать за «Народного участкового-2018» и призывали поддержать Дмитрия Гайнанова. Студенты выстроились, образовав фразу «Мы за народного участкового Дмитрия Гайнанова!».

К студентам присоединился и сам конкурсант. Дмитрий Гайнанов поблагодарил студентов за оказанное доверие и организованные мероприятия.

В Казани студенты провели флешмоб в поддержку народного участкового из Татарстана.МВД по РТ

Напомним, конкурс МВД России «Народный участковый-2018» проводится совместно с «Комсомольской правдой». С 1 по 10 ноября на сайте «Комсомолки» можно проголосовать за того или иного кандидата.

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