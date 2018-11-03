2018-11-03T15:09:55+03:00
Экономика

С начала 2018 года бюджет Чувашии получил более 39,5 миллиардов рублей доходов

Таковы данные на 1 ноября
Олег ЛУГОВОЙ
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Расходы же составили порядка 33,4 миллиарда рублей.Расходы же составили порядка 33,4 миллиарда рублей.
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Как подсчитали в Минфине Чувашии, на 1 ноября бюджет республики на этот год получил доходов на сумму более 39,56 миллиарда рублей. Это на 10% больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. При этом выросли и собственные доходы региона (на 12,2%) и составили свыше 24,5 миллиарда.

Отмечается, что только налогов в казну Чувашии в 2018 году поступило на сумму более 23,6 миллиардов рублей – рост на 12%. Львиную долю которых составил именно налог на прибыль организаций и предприятий – чуть более 8 миллиардов (рост 21,1%).

Что же касается бюджетных расходов, то они на 1 ноября в республике составили порядка 33,4 миллиарда рублей. Так, на сферу образования было потрачено более 10 миллиардов, на здравоохранение – свыше 24,4 миллиарда рублей, социальную политику – порядка 10 миллиарда, а национальную экономику - почти 5,5 миллиардов рублей.

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