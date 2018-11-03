2018-11-03T16:10:21+03:00
Происшествия

В Казани будут судить трейдера за мошенничество на 700 миллионов рублей

Утверждается, что он выманивал у людей деньги под проценты для торговли ценными бумагами
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина свою вину признал, но лишь частично.Мужчина свою вину признал, но лишь частично.
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36-летнего жителя Казани обвиняют в особо крупном мошенничестве. Так, по версии следствия, в 2012-2016 годах мужчина, действуя от ООО «Фэмэли Эйс», выманивал у людей деньги для торговли на рынке ценных бумаг. При этом обещал прибыль от 2 до 8%.

На имя клиента трейдер заводил брокерские счета в двух компаниях, находящихся в США. Он подделывал адрес отправителя и присылал обманутым по электронной почте поддельные отчеты об проведенных на рынке операциях. На самом деле последние либо не проводились вовсе или проводились, но в минимальном объеме. При этом часть полученных денег обвиняемый перевел в оффшоры.

Потерпевшими признаны 24 человека. Причиненный им ущерб превысил 700 млн рублей. Кроме того, известно, что обвиняемый в качестве оплаты за свои услуги завладел двумя домами в Казани.

- Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На дом его отца в поселке Салмачи наложен арест. Расследование завершено, материалы переданы в суд, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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