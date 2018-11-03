Во время пожара в Казани были спасены пять человек, один из них ребенок
В эту субботу, 3 ноября, в 10.23 в службу «112» поступило сообщение о возгорании в Казани. По полученной информации, наблюдалось сильное задымление в девятиэтажном доме коридорного типа по адресу: улица Нариманова, 66а.
Во время пожара в Казани были спасены пять человек, один из них ребенок.МЧС Татарстана
Спустя шесть минут на место происшествия прибыл первый пожарный расчет. К этому моменту черный и густой дым шел из окна четвертого этажа, шла эвакуация людей. На улицу самостоятельно смогли выбраться 30 человек.
Фото: МЧС Татарстана
Также пожарные с помощью масок дыхательных аппаратов спасли пять жильцов, один из них ребенок.
- Один спасенный с признаками отравления продуктами горения был передан медикам «скорой помощи» направлен в медучреждение. Ликвидация открытого горения произошла в 10.58. Площадь пожара составила 23 квадратных метра. Причина устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.
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