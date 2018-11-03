2018-11-03T11:21:41+03:00
Общество

В Татарстане закончили капремонт 440 многоквартирных домов

При этом Госжилинспекция приняла 230 строений
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта metshin.ruФото: с сайта metshin.ru
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На республиканском совещании в Доме правительства первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов сообщил, что на данный момент в регионе намеченный капремонт завершен в 440 многоквартирных домах, а местная Госжилинспекция приняла 230 строений.

Отмечается, что в программу по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году в Татарстане вошли все районы, кроме Алькеевского и Дрожжановского. В итоге речь идет о проведении работ над 984 домами общей площадью 5,6 миллиона квадратных метров. Проводимый ремонт в итоге должен улучшить жилищные условия 216 тысячам татарстанцам.

При этом на совещании Алексей Фролов заявил, что сейчас в республике уже идет формирование программы на 2019 год. Сколько планируется реконструировать домов пока не сообщается.

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