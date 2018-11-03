В Чувашии в лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб, один пострадал

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-03T12:06:28+03:00

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Накануне вечером в Чувашии произошла смертельная авария. Так, на автодороге Цивильск – Красноармейское водитель автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с идущей на него «Нивой». Скорость машин видимо была довольно приличной – от удара машины буквально расплющило друг об друга.

Фото: ГИБДД Чувашии

В результате данного дорожно-транспортного-происшествия от полученных травм на месте скончался водитель автомобиля «ВАЗ 2114». Также пострадал в аварии и пассажир «Нивы». Сообщает ГИБДД Чувашии.

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