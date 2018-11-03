2018-11-03T09:46:04+03:00
Общество

Казанская горничная стала лучшей в России

Ирина Гришина победила в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма-2018»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В эту пятницу в Москве состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма-2018».

На нем лучшей горничной России была объявлена сотрудница одного из казанских отелей – Ирина Гришина.

Всего в финале конкурса приняли участие 110 человек из 66 субъектов страны.

Было представлено четыре номинации: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)».

В последнем туре всероссийского конкурса претенденты на победу должны были не только пройти тесты, но и показать творческий номер, отмечают в комитете по развитию туризма Казани.

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