Мэрия Казани: ветеран живущая без воды и туалета не может претендовать на улучшение условий за счет бюджета

СЕГОДНЯ 19:38 2018-11-02T19:38:57+03:00

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После того, как СУ СКР Татарстана заявил о начале доследсвенной проверки по факту проживания 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ужасных условиях, в мэрии Казани решили объяснить ситуацию.

Дом Бибинур Лутфуллиной не признан непригодным для проживания. Это частная собственность, таким образом, ремонт на бюджетные средства не предусмотрен, передает слова представителей пресс-службы мэрии «Казанский репортер».

При этом отмечается, что пенсионерка является получателем льгот, как ветеран труда и труженик тыла, но на улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств она претендовать не может – такая возможность предусмотрена только для фронтовиков.

Тем не менее, в октябре этого года бабушке и ее дочери, живущим в этом четырехквартирном доме, по словам представителей мэрии Казани, предлагали переехать в квартиру по адресу: улица Дубравная, 35, но они отказались.

Сейчас органы местной соцзащиты разрабатывают меры адресной поддержки ветерану.