Мэрия Казани: ветеран живущая без воды и туалета не может претендовать на улучшение условий за счет бюджета
После того, как СУ СКР Татарстана заявил о начале доследсвенной проверки по факту проживания 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ужасных условиях, в мэрии Казани решили объяснить ситуацию.
Дом Бибинур Лутфуллиной не признан непригодным для проживания. Это частная собственность, таким образом, ремонт на бюджетные средства не предусмотрен, передает слова представителей пресс-службы мэрии «Казанский репортер».
При этом отмечается, что пенсионерка является получателем льгот, как ветеран труда и труженик тыла, но на улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств она претендовать не может – такая возможность предусмотрена только для фронтовиков.
Тем не менее, в октябре этого года бабушке и ее дочери, живущим в этом четырехквартирном доме, по словам представителей мэрии Казани, предлагали переехать в квартиру по адресу: улица Дубравная, 35, но они отказались.
Сейчас органы местной соцзащиты разрабатывают меры адресной поддержки ветерану.