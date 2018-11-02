2018-11-02T19:38:57+03:00
Общество

Мэрия Казани: ветеран живущая без воды и туалета не может претендовать на улучшение условий за счет бюджета

Местные власти объяснили ситуацию с 92-летней Бибинур Лутфуллиной
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

После того, как СУ СКР Татарстана заявил о начале доследсвенной проверки по факту проживания 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны в ужасных условиях, в мэрии Казани решили объяснить ситуацию.

Дом Бибинур Лутфуллиной не признан непригодным для проживания. Это частная собственность, таким образом, ремонт на бюджетные средства не предусмотрен, передает слова представителей пресс-службы мэрии «Казанский репортер».

При этом отмечается, что пенсионерка является получателем льгот, как ветеран труда и труженик тыла, но на улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств она претендовать не может – такая возможность предусмотрена только для фронтовиков.

Тем не менее, в октябре этого года бабушке и ее дочери, живущим в этом четырехквартирном доме, по словам представителей мэрии Казани, предлагали переехать в квартиру по адресу: улица Дубравная, 35, но они отказались.

Сейчас органы местной соцзащиты разрабатывают меры адресной поддержки ветерану.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане пенсионерка упала в обморок, после того как ее оштрафовали инспекторы ГАИ
МЧС Татарстана: температура воды на реках и озерах уже близка к зимней
Казанцы на Хэллоуин сдали 70 литров крови
В Казани груженая «ГАЗель» встала «на дыбы»
В больнице Казани после аварии с иномаркой скончалась пассажирка автобуса
В Чебоксарах приставы выселили мужчину, который плохо содержал свою квартиру
В Чувашии за смертельный пьяный наезд на велосипедиста с ребенком мужчину на 6 лет отправили в колонию
На несанкционированной свалке под Казанью нашли детали самолета
В Татарстане спасатели собрали килограмм ртути на частном участке пенсионерки
Житель Чебоксар, который избил молотком сожительницу друга и изнасиловал, приговорен к 5 годам колонии
3 ноября в Казани будет дождливо и до 6 градусов тепла
В столкновении "четырнадцатой" и "Калины" в Татарстане пострадали три человека
В Татарстане одобрили создание первого в республике производства спецобуви
В Набережных Челнах мужчина забрался в колодец и погиб
Школьник из Татарстана попал в первую образовательную программу по кибербезопасности для школьников в Сочи
У жителей Татарстана будут 4 выходных дня подряд
В Татарстане во время ДТП трубы пронзили автомобиль с восьмилетнем ребенком внутри
В Казани из фармацевтического колледжа эвакуировали 300 человек
Минпромторг РФ предложил в 2019 году испытать беспилотные авто на дорогах Татарстана
В Казани после вечеринки хозяина квартиры нашли мертвым
В проекты Нижнекамска вложат 386 миллионов рублей
В Татарстане в огне погиб одноногий инвалид
Глава ГИБДД раскрыл подробности ДТП в Агрызском с пятью погибшими