2018-11-02T18:51:28+03:00
Общество

МЧС Татарстана: температура воды на реках и озерах уже близка к зимней

В некоторых местах начал образовываться лед, что создает повышенную опасность, прежде всего, для детей
Олег ЛУГОВОЙ
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Предлагается в районах Татарстана начать работу мобильных патрульных группы уже с 3 ноября, сосредоточив их усилия на проверке внутренних водоемов и заливов рек в целях предупреждения выхода детей к воде.Предлагается в районах Татарстана начать работу мобильных патрульных группы уже с 3 ноября, сосредоточив их усилия на проверке внутренних водоемов и заливов рек в целях предупреждения выхода детей к воде.
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Состоялось внеплановое совещание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Татарстана.

Дело в том, что по информации МЧС Татарстана, температура воды на реках и озерах уже близка к зимней – всего 3-4 градуса выше нуля. На внутренних водоемах, отмелях заливов уже образовались ледовые закраины толщиной льда 1-2 см. Это создает повышенную опасность, прежде всего, для детей. Тем более, что сейчас у школьников идут осенние каникулы.

В связи с этим с 1 по 30 ноября республиканские МЧС и Минобразования проводят в школах месячник безопасности на водных объектах. В его рамках для родителей учащихся под роспись проведут инструктаж о запрете выхода на тонкий лед.

А с учетом осложнения обстановки предлагается в районах Татарстана начать работу мобильных патрульных группы уже с 3 ноября, сосредоточив их усилия на проверке внутренних водоемов и заливов рек в целях предупреждения выхода детей к воде.

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